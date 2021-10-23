ÇANAKKALE (DHA) - GÖRÜNTÜLÜ HABER

'Biz değil miydik, bir değil miydik' projesi ile 20 öğrenci yola çıktı

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin "Biz değil miydik, bir değil miydik" projesi kapsamında, öğrencilerin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarının yaşandığı alanları görmesi ve şehitlikleri ziyaret etmesi için 4 günlük gezi düzenlendi. Geziye katılan 20 öğrenci, 5 ili ziyaret etmek için otobüs ile yola çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi 'Biz değil miydik, bir değil miydik' projesi kapsamında, yaşayarak yerinde öğrenme metodunu kullanarak öğrenciler üzerinde daha güçlü hatıralar bırakılması için bir gezi düzenledi. Gezinin tüm bireylerin birlik ve beraberlik içerisinde vatan savunmasında nasıl mücadele ettiklerinin aktarılması ile aidiyet bilincinin oluşturulması, kültür, inanç ve etnik farklılıklardan doğan zenginliklerin gösterilmesi ile milli ve manevi değerlerimizin benimsetilmesi, ülkemizin farklı bölge, şehir ve kültürlerinden akran grupların bir araya getirilmesi ile kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin sağlanması, aidiyet oluşturma, ortak tarih - ortak yaşam bilinci oluşması adına düzenlendiği öğrenildi. Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mazhar Zorlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 75. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Beştepeler Çok Programlı Lisesi, Torbalı Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Torbalı Şehit Uzmançavuş Harun Şenözüar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden kura ile 20 öğrenci seçildi. Konak Meydanı'nda bir araya gelen 20 öğrenci, Türk Bayrağı ile poz verdi. Geziye katılan öğrencilerden Rüyanur Tınaztepe (15), "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bizim için özel olarak hazırladığı geziye bugün gideceğiz. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizin bizim için yaptıklarını yerinde göreceğiz. Tarihimizi kağıt üzerinde okumaktan ziyade canlı olarak yerinde görmenin bizim için daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Umarım güzel şeyler katar bize" diye konuştu.

TARİHİMİZİ VE ÜLKEMİZİ DAHA İYİ ÖĞRENMEMİZİ SAĞLIYOR"

Öte yandan, geziye katılmanın mutluluğunu yaşayan öğrencilerden Elif Rojin Arslan (15), "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen kura ile geziye katılıyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı illeri ziyaret edeceğiz. Bu tarz etkinliklerin daha sık düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizi ve tarihimizi tanımamız açısından bize fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu tarz etkinlikler bizim geçmişimizi, tarihimizi ve ülkemizi daha iyi öğrenmemizi sağlıyor" dedi.

"ÇOK FAYDALI BİR PROJE"

Geziye kardeşinin katılmasından büyük bir memnuniyet duyan abla Dilek Nur Arslan (20), "Çok sevinçliyiz ve heyecanlıyız açıkçası. Daha önce de düzenlenmiş bu etkinlik ancak benim yeni haberim oldu. Gençlerimiz, ailelerimiz açısından çok faydalı bir proje. Bu etkinlik gençlerimizin atrihlerini öğrenmek ve geleceklerine ışık tutmak anlamında çok faydalı bir proje. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı iller ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e gezileri olacak. Kardeşim bu etkinliğe katılıyor ve biz çok sevinçliyiz. Projeyi hayata geçiren emniyet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

OTOBÜS YOLA ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin projesi kapsamında, öğrenciler Konak Meydanı'na gelen yolcu otobüsü, Çanakkale, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Ankara gezileri için yola çıktı.

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