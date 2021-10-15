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Lokantada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, lokantada çorba içerken pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 28 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, lokantada çorba içerken pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 28 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Kaymakçı Mahallesi 29 Ekim Caddesi'ndeki bir lokantada çorba içen Uğur Uysal, M.D'nin (36) pompalı tüfekli saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerinden yaralanan Uysal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma, zanlıyı kullandığı silahla gözaltına aldı.

Uysal'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada Uysal ve M.D'nin 3 gün önce bir parkta kavga ettikleri öğrenildi.

Lokantada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Lokantada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Lokantada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Lokantada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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