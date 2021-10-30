İZMİR (İHA) - - İzmir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İZMİR - Cumhuriyet Bayramının 98'inci yıl dönümü nedeniyle, İzmir'de Cumhuriyet korteji düzenlendi. Korteje katılan binlerce İzmirli, 350 metrelik Türk Bayrağı'nın gururla taşıdı. Kortej sonrasında, İzmirliler Sıla ile coşku dolu bir gece yaşadı. Ünü şarkıcı Sıla da, konuşmasının ardından İzmirlilere şarkılarını seslendirdi.

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda kortej düzenlendi. Korteje, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile eşi Aslı Kayalar, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, bürokratlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, odalar ve derneklerin başkanları ile temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kortejde, 350 metrelik Türk Bayrağı taşındı. Kortej, Gündoğdu Meydanı'nda sona ererken, meydana kurulan sahnede Başkan Soyer İzmirlilere seslendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirlilere "Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bütün Türkiye'ye ışık tutacak. Türkiye'nin her yerinde çiçekler açacak. Hepinizi çok seviyorum, bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet'in yıkılmaz kalesi İzmir Güzel İzmir'in güzel insanları. Şahane bir akşam, en büyük bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına adım adım yaklaşırken Cumhuriyet'i korumayı, değerlerine sahip çıkmayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Umudumuz büyük, biliyoruz ki kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bütün Türkiye'ye ışık tutacak. Türkiye'nin her yerinde çiçekler açacak. Hepinizi çok seviyorum, bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Soyer'in ardından sahneye çıkan İzmirli sanatçı Sıla, Cumhuriyet Bayramını evinde kutladığı için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Sıla, konuşmasının ardından İzmirlilere şarkılarını seslendirdi. Sıla'nın şarkılarına eşlik eden binlerce İzmirli unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı yaşadı.