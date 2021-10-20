İzmir'de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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İzmir'de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya baskın düzenlendi. Ekipler tarafından, depoda yapılan aramalarda; 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

İzmir'de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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