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İzleyenlerin yüreğini ısıtan görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İzleyenlerin yüreğini ısıtan görüntüler

Yozgat'ta, yakacak ihtiyacını karşılamak için odun taşıyan yaşlı kadına trafik polisinin yardım ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta, yakacak ihtiyacını karşılamak için odun taşıyan yaşlı kadına trafik polisinin yardım ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Şehir içi Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Savaş Sağlam, ekip otosuyla devriye attığı sırada odun taşımakta zorlanan yaşlı kadını fark etti. Araçtan inen polis memuru yaşlı kadına yardım etti. Dal parçasının sürükleyerek götüren polis memurunun yaşlı kadına evine kadar eşlik etti. O anları cep telefonu kameralarına yansıdı. - YOZGAT

İzleyenlerin yüreğini ısıtan görüntüler

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