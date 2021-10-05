İyilik İçin Sanat Derneği 'Su' temalı sergisi ile Contemporary Istanbul'da - Haberler
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İyilik İçin Sanat Derneği "Su" temalı sergisi ile Contemporary Istanbul'da

Bültenler - Haberler | Kültür Sanat
İyilik İçin Sanat Derneği

İyilik İçin Sanat Derneği, hayata geçirdiği dört projesinde üretilen eserlerden oluşan "Su" temalı sergisi ile Contemporary Istanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nda yerini aldı.

İSTANBUL (Bültenler) - Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve galerilerle birlikte ortak hareket eden Contemporary Istanbul'un 16. edisyonu, Tersane İstanbul'da 5 Ekim'deki ön izleme ile sanatseverlerle buluştu. Contemporay Istanbul, 6 Ekim'de de devam edecek ön izlemenin ardından 7 Ekim'de genel ziyaretçilere kapılarını açacak ve 10 Ekim tarihinde sona erecek.

Türkiye'nin önde gelen galeri ve kurumları ile sanatseverleri buluşturan fuarda İyilik İçin Sanat Derneği, Pasajda Bir Yıl, Anadolu'dan İzlenimler, Atölye Cer ve Alenen Sanat projelerinde yer alan sanatçıların eserlerini sergiliyor.

Pandemi kısıtlamalarının ardından gerçekleşecek ilk uluslararası sanat etkinliği olan Contemporary Istanbul'da yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, "Türkiye'nin önde gelen çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un 16. edisyonu tüm sanatseverler için ayrı bir heyecan uyandırıyor. Pandeminin gölgesinde gerçekleştirilen fuarlardan sonra kısıtlamaların ardından gerçekleştirilecek ilk fuar olması ve aynı zamanda fuarın yeni mekânında ilk kez sanatseverlerle buluşacak olması, birçok ilki içinde barındırıyor. Dolayısıyla biz de bir ilk ile geçmiş etkinliklerden farklı olarak fuara temalı bir seçki ile katılım gösterdik. Temasını "Su" olarak belirlediğimiz seçkimiz ile hem bir ilke imza atarken hem de dünyadaki su sorununa dikkat çekmek amacıyla bir farkındalık yaratmayı hedefledik." dedi.

Dünya Genelinde Yaşanan Su Krizine Dikkat Çeken Sergi

Sanatın, görünenin ötesindeki yaşantıyı bizlere görünür kılmayı amaçladığını söyleyen sergi küratörü Dr. Feride Çelik, "Yok saydığımız, unuttuğumuz, kaybettiğimiz, yok olan, sadece hayalini kurduğumuz, çok istediğimiz ama elde etmenin zor olduğu birçok şey gibi görünenin ötesindeki yaşantıyı da bizlere görünür kılma amacını güden sanatın bazı sorumluluklarımızı hatırlamamızda da bizlere yol göstereceğine inanıyorum. Dünya Hayatı Koruma Derneği'nin verdiği rakamalara göre son 40 yılda su kaynaklarının yarısını kaybeden ülkemizde su arzı ve su kirliliği sürüyor. Sulak alanlarımızın yarısını kaybettiğimizi düşünürsek, Türkiye'nin suyla ilişkili olarak çevresel, sosyal ve ekonomik riskler üzerinde acilen durması gerekiyor. Dolayısıyla geç olmadan su krizinin nedenlerini anlamalı ve çözümleri için birlik olmalıyız. İyilik İçin Sanat Derneği olarak bizler de bu konuya dikkat çekmek amacıyla Contemporary Istanbul'un 16. edisyonu için "Su" temalı bir seçki hazırlayarak farkındalık yaratmak istedik." dedi.

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Haber: İyilik İçin Sanat Derneği 'Su' temalı sergisi ile Contemporary Istanbul'da - Haberler
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