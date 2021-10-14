İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tokat'ta esnafı ziyaret etti - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tokat'ta esnafı ziyaret etti

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tokat'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu.

TOKAT (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Akşener, Tokat Gazi Osman Paşa Bulvarı Niksar yolu kavşağında ziyaret ettiği esnafla sohbet etti.

Hazırlanan platformda vatandaşlara hitap eden Akşener, esnaf ve sosyal kesimin unutulduğunu savundu.

Sokak sokak gezmeye karar verdiğini anlatan Akşener, şöyle konuştu:

"Bir gün harika bir konuşma yaptığımı düşündüm. Gruptan çıktım. Gazeteci arkadaşlar dizilmişler haklılar. Bende sandım ki konuşmamdan bir şeyler soracaklar. Bana neyi sordular? Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'na bir şey demiş. Sayın Kılıçdaroğlu da ona bir cevap vermiş. Bu iki liderin söylediklerine benim ne yorum yapmam gerektiğini sordular. O anda anladım ki Türkiye'de ilginç bir siyasi atmosfer oluşmuş. Hakaretler üzerinden bunu da maalesef başlatanın asla yapmaması gereken Cumhurbaşkanı seçildiği için yapmaması gereken Sayın Erdoğan olduğunun da altını çizmek durumundayım. Dolayısıyla hakaretler üzerinden abuk sabuk gündemler üzerinden bir Türkiye siyaseti gördüm. Ben o anda arkadaşlarıma dedim ki Anadolu'ya gidiyoruz."

Türkiye'de 6 farklı emekli maaşını olduğunu öne süren Akşener, emeklinin maaşının en az asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi.

Akşener, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tokat'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tokat'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tokat'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tokat'ta esnafı ziyaret etti

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tokat'ta esnafı ziyaret etti - Haberler
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