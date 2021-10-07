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İstanbul Üniversitesi açıköğretim sınavları nasıl oluyor? 2021 AUZEF sınavları nasıl yapılıyor?

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İstanbul Üniversitesi açıköğretim sınavları nasıl oluyor? 2021 AUZEF sınavları nasıl yapılıyor?

İstanbul Üniversitesi vize sınav tarihlerini açıkladı! İstanbul Üniversitesi açıköğretim sınavları nasıl oluyor? 2021 AUZEF sınavları nasıl yapılıyor? soruları İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul Üniversitesi açıköğretim sınavları nasıl oluyor? 2021 AUZEF sınavları nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

İstanbul Üniversitesi açıköğretim sınavları nasıl oluyor? 2021 Auzef sınavları nasıl yapılıyor? soruları İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul Üniversitesi açıköğretim sınavları nasıl oluyor? 2021 AUZEF sınavları nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Sınavlarla İlgili Bilinmesi Gerekenler;

Sınav merkezi tercihleri her sınav öncesinde ilgili sınava ait oturumları gerçekleştirmek için alınır. Güz

dönemi ara sınav merkezi tercihi zorunludur. Sonraki sınavlar için öğrencilerimiz sınav merkezi Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

tercihinde bulunmazlar ise önceki tercihleri geçerli sayılır.

Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir.

Öğrencilerimizin sınav bina ve salonlarına girişte Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı (veya Nüfus

Cüzdanı)'nı sınav görevlilerine göstermeleri zorunludur. Sınava girebilmek için Öğrenci Kimlik

Kartına gerek bulunmamaktadır.

Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta olup duyurusu web sayfamız

(auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde

yer almaktadır.

Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrencilerimiz durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz

ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir. Hükümlü/Tutuklu öğrencilerimizin sınav merkezi tercih

işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından yapılacaktır.

Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen/giremeyen öğrencilerimiz için ayrıca mazeret sınavı

yapılmayacaktır.

Açık öğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim

programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn;

14 ünite var ise 7, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30

dakika süre verilmektedir.

Sınavlarımız 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Ara sınav için sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında

https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

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