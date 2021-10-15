İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 47,7 seviyesinde - Haberler
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 47,7 seviyesinde

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 47,7 seviyesinde

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 1,42 düşerek yüzde 47,7 olarak ölçüldü.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 1,42 düşerek yüzde 47,7 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, sonbaharla birlikte başlayan yağışlara rağmen düşmeye devam ediyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 47,7 olarak ölçülürken, son bir haftada yaşanan düşüş yüzde 1,42 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,26, Terkos'ta yüzde 52,21, Sazlıdere'de yüzde 23,32, Alibey'de yüzde 18,08, Büyükçekmece'de yüzde 44,68, Ömerli'de yüzde 74,28, Darlık'ta yüzde 46,79, Elmalı'da yüzde 58,02, Kazandere'de yüzde 10,41 ve Pabuçdere'de yüzde 2,74 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 414,38 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan 2021 yılında şu ana kadar alınan su miktarı ise 509,7 milyon metreküp oldu.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,21 milyon metreküpten, 2,95 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 663,51 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 958 bin metreküp oldu.

Kentte ay bazında tüm zamanların en yüksek su tüketimi günlük ortalama 3 milyon 340 bin metreküp su ile ağustos ayında gerçekleşti. Tüm zamanların günlük en yüksek su tüketimi ise 3 milyon 483 bin metreküple 5 Ağustos'ta oldu.

İstanbul'da 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inen barajlardaki doluluk oranı, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkmıştı.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 15 Ekim tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 61,68, 2012'de yüzde 48,15, 2013'te yüzde 46,51, 2014'te yüzde 21,7, 2015'te yüzde 67,23, 2016'da yüzde 41,88, 2017'de yüzde 53,17, 2018'de yüzde 53,95, 2019'da yüzde 45,86, 2020'de ise yüzde 33,21 olarak gerçekleşmişti.

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 47,7 seviyesinde - Haberler
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