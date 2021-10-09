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İstanbul trafiğinde Formula 1 yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - Haberler | Güncel

İstanbul trafiğinde Formula 1 yoğunluğu Tuzla'da İstanbul Park'a giden bazı yollar adeta kilitlendi Tuzla'da İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 organizasyonu nedeniyle bazı yollar adeta kilitlendi.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul trafiğinde Formula 1 yoğunluğu

Tuzla'da İstanbul Park'a giden bazı yollar adeta kilitlendi

İSTANBUL - Tuzla'da İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 organizasyonu nedeniyle bazı yollar adeta kilitlendi. Vatandaşların yarışları izlemek için yollara çıkmasıyla, organizasyon alanına giden bazı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i için geri sayımda sona gelindi. 2020 sezonunun ardından 2021 sezonunda da F1 takvimine giren Türkiye, 8 - 10 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park ile organizasyona dokuzuncu kez ev sahipliği yapıyor.

Başta İstanbul olmak üzere yurt içinden onlarca şehirden gelen yerli ve yurt dışından gelen yabancı turistlerin ilgisini çeken Formula 1 etkinliği İstanbullulara trafikte zor anlar yaşattı. Tuzla'da organizasyon alanının tüm bağlantı yollarında yoğunlaşan trafik, bölge sakinleri ve etkinliği seyretmeye gelenler için çileye dönüştü. Yarış pistinin olduğu alana giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ara ara yolda araç trafiğinin durma noktasına geldiği görüldü. Trafik ekiplerince yollarda yoğun trafiğe karşın önlemler alındı.

Buğra Höyük, "Amasya'dan geliyoruz. Saat sabah 4'de yola çıktık. Bizi ana VIP girişinden almadılar yaklaşık 4 saattir de bu trafikteyiz mağduruz" dedi.

Yarışları izlemek için yola koyulan Mehmet isimli vatandaş ise, "Formula'ya geldik. Trafik biraz daha iyi, yarın daha kötü olacağını düşünüyorum. Bursa'dan geldim" dedi.

Formula 1 yarışları nedeniyle Tuzla'da uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollar havadan görüntülendi.

İstanbul trafiğinde Formula 1 yoğunluğu

İstanbul trafiğinde Formula 1 yoğunluğu

İstanbul trafiğinde Formula 1 yoğunluğu

İstanbul trafiğinde Formula 1 yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - Son Dakika Haberleri
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