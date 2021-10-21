Son dakika haberi... Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon (operasyondan fotğrafla)

İSTANBUL (DHA) - Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL ve Artvin'de araç ihalelerine fesat karıştıran otopark çetesine operasyon düzenlendi. Kartal'daki yediemin otoparkındaki baskında şebeke lideri M.E.(36), ile 11 şüpheli gözaltına alındı. Otoparkta yapılan aramada çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul ve Artvin'de icralık araçların satışında ihaleye katılmak isteyen kişileri tehdit edip, vazgeçiren ve ihaleye fesat karıştıran şüphelilere baskın düzenlendi. O adreslerden biri Kartal oldu. Mali Şube ekipleri buradaki Albatros yediemin otoparkında dün ihale yapılacağı sırada operasyon düzenledi. Otoparkın işletmecisi ve şebeke lideri olduğu tespit edilen M.E., birlikte 11 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan ihaleye girdikleri tespit edilen 2 kişi de yakalandı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, havalı tüfek, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 20 av tüfeği fişeği, 4 şarjör, 17 7,65 mm tabanca fişeği, 50 22 mm suikast fişeği, 3 sustalı bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 3 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.