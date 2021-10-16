İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 5 şüpheli daha yakalandı

İSTANBUL (DHA) - Ali Çağlar TINBEK/ DHKP/C Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde ve 126 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre şüphelilerin, Taksim'de bulunan devriye polis ekiplerine yönelik rehin alma/kaçırma eylemi yapmaya hazırlandıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalandığı adreste kalaşnikof ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansıdı.

DHKP/C Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 126 şüpheliden 79'u gözaltına alındı. Çalışmalarına devam eden ekipler, 5 şüpheliyi saklandıkları adreste gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada bir kalaşnikof ile 47 mermi ele geçirildi. Operasyon anı kameralarca görüntülendi.