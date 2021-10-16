İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 5 şüpheli daha yakalandı - Haberler
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İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 5 şüpheli daha yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel
İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 5 şüpheli daha yakalandı

Ali Çağlar TINBEK/ DHKP/C Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde ve 126 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı.

İSTANBUL (DHA) - Ali Çağlar TINBEK/ DHKP/C Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde ve 126 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre şüphelilerin, Taksim'de bulunan devriye polis ekiplerine yönelik rehin alma/kaçırma eylemi yapmaya hazırlandıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalandığı adreste kalaşnikof ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansıdı.

DHKP/C Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 126 şüpheliden 79'u gözaltına alındı. Çalışmalarına devam eden ekipler, 5 şüpheliyi saklandıkları adreste gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada bir kalaşnikof ile 47 mermi ele geçirildi. Operasyon anı kameralarca görüntülendi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre şüphelilerin emniyet binalarına öncelik verdikleri ve emniyet binalarına yönelik sansasyonel nitelikte eylem arayışı içerisinde oldukları belirlendi. 5 şüphelinin Taksim bölgesinde devriye görevi yapan polislere yönelik rehin alma ve kaçırma türünde propaganda eylemi girişimine hazırlandıkları ve kaçırma girişiminin başarılı olması halinde rehin alınan emniyet mensubunun silahına el koyarak Taksim Anıtı önünde taleplerinin yerine getirilmesi için sözde-pazarlık yapmayı planladıkları belirtildi.

16 ilde 126 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda toplamda 84 kişi gözaltına alınırken, 42 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 5 şüpheli daha yakalandı

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 5 şüpheli daha yakalandı

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 5 şüpheli daha yakalandı

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