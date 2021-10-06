İstanbul Havalimanı dünyanın en iyilerinde 2'nci sırada - Haberler
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İstanbul Havalimanı dünyanın en iyilerinde 2'nci sırada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı dünyanın en iyilerinde 2'nci sırada

Dünyaca ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler'ın okuyucuları arasında düzenlenen ankette, 'dünyanın en iyi havalimanları' kategorisinde İstanbul Havalimanı ikinci olarak seçildi.

Dünyaca ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler'ın okuyucuları arasında düzenlenen ankette, 'dünyanın en iyi havalimanları' kategorisinde İstanbul Havalimanı ikinci olarak seçildi. Hizmete girdiğinden bu yana uluslararası birçok alanda ödüle layık görülen İstanbul Havalimanı'nın başarıları, böylelikle bir ödülle daha taçlandı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İga'dan yapılan açıklamada bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile prestijli kurumlar tarafından ödüllendirilmeye devam ettiği belirtildi.

Dünyanın önemli yayın gruplarından, New York ve Londra merkezli Conde Nast'ın, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen "Okuyucuların Seçimi" anketinin sonuçlandığı kaydedildi. Buna göre açıklamada "Anketin sonucunda ortaya çıkan "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde İstanbul Havalimanı ikinci oldu" denildi.

ANKETE 800 BİNDEN FAZLA OKUYUCU KATILDI

Açıklamada, "Dünya genelinde 800 binden fazla Condé Nast Traveler okuyucusu anket kapsamında; dünyanın en iyi otelleri, tatil köyleri, şehirleri, ülkeleri, adaları, kaplıcaları, trenleri, araç kiralama hizmetleri, havayolları, havaalanları ile ilgili son seyahat deneyimlerini paylaşarak on binlerce puan ve yorum gönderdi.  Condé Nast Traveler'ın okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı; Tokyo Narita (NRT), Seul Incheon (ICN), Doha (DOH), Dubai (DXB), Marakeş (RAK), Atina (ATH), Zürih (ZRH), Londra Heathrow (LHR) gibi havalimanlarını geride bırakarak Singapur (SIN) Havalimanı'nın ardından listeye 2. sıradan girdi.

Merkezi New York ve Londra'da bulunan Condé Nast, dünya çapında ek lisans ortaklarıyla birlikte Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika ve Latin Amerika, Rusya, İspanya, Tayvan, Birleşik Krallık ve ABD dahil olmak üzere 32 pazarda faaliyet gösteriyor. Dünyanın önde gelen basılı, dijital, video ve sosyal markalarından bazılarını üreten küresel bir medya şirketi de olan Conde Nast'ın bünyesinde; Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair, Wired and Architectural Digest ( AD ), Condé Nast Traveller ve La Cucina Italiana bulunuyor. Condé Nast Traveler'ın "Okuyucuların Seçimi Ödülleri" derginin Kasım sayısında yayınlanacak" ifadelerin yer verildi.


İstanbul Havalimanı dünyanın en iyilerinde 2'nci sırada

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyilerinde 2'nci sırada

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