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İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHAİstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde durdurulan araçlar tek tek arandı, araçta bulunanların GBT'si yapıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde durdurulan araçlar tek tek arandı, araçta bulunanların GBT'si yapıldı. Kadıköy'de durdurulan takside hakkında kayıp ihbarı bulunan 17 yaşındaki bir kız bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih başta olmak üzere İstanbul Genelinde Yeditepe Huzur Denetimi yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamaya, Özel Harekat Polisi, Polis helikopteri ve narkotik köpekleri de destek verdi. Durdurulan araçlar tek tek aranırken, araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Durdurulan taksilerdeki yabancı turistlerin de pasaportları kontrol edildi.

HAKKINDA ARAMA KARARI BULUNAN 17 YAŞINDAKİ KIZ BULUNDU

Kadıköy'de yapılan uygulamada durdurulan taksiden inen 2 kadından birinin ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapıldığı ve arandığı belirlendi. Taksiden indirilen 17 yaşındaki kız, ailesine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

NARKOTİK KÖPEKLERİ ARAÇLARI TEK TEK ARADI

Uygulama noktalarında durdurulan otomobiller hep polisler tarafından hem de narkotik köpekleri tarafından didik didik arandı. Polis helikopteri de uygulama noktaları üzerinde denetim yaptı.

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI
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