İstanbul'da yakalanan Afgan suç örgütü lideri ve adamlarına sınır dışı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da yakalanan Afgan suç örgütü lideri ve adamlarına sınır dışı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da yakalanan Afgan suç örgütü lideri ve adamlarına sınır dışı kararı

Almanya'dan sınır dışı edilen ve 9 Ekim'de İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalanan Afgan kökenli suç örgütü elebaşı ve adamları sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İSTANBUL (İHA) - Almanya'dan sınır dışı edilen ve 9 Ekim'de İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalanan Afgan kökenli suç örgütü elebaşı ve adamları sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı iddia edilen "Lions Cartel" adlı uyuşturucu çetesinin lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmedi ve 4 adamı, 9 Ekim Cumartesi günü İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Polisi tarafından Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Söz konusu çeteye yön veren, Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği ileri sürülen Sanger Ahmedi ve biri Türk 4 adamının polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden Türk kökenli O.M. adlı zanlı, adli makamlarca serbest bırakıldı. Çetenin lideri Sanger Ahmedi ile birlikte J.Y., S.V., M.A.D. ve H.S. adlı yabancı uyruklu 5 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sabah saatlerinde acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otobüsün çarpmasıyla öldü

Sabah saatlerinde acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otobüsün çarpmasıyla öldü

 İstanbul'un göbeğinde taksi ata çarptı! Hayvan telef oldu, 2 kişi yaralandı

İstanbul'un göbeğinde taksi ata çarptı! Hayvan telef oldu, 2 kişi yaralandı

 Estetik yaptığı kadının yüzünü tanınmaz hale getiren sahte doktora ceza yağdı

Estetik yaptığı kadının yüzünü tanınmaz hale getiren sahte doktora ceza yağdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Nihal Yalçın
Magazin Burak Sergen Nihal Yalçın
Spor Ferdi Kadıoğlu Ozan Tufan Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da yakalanan Afgan suç örgütü lideri ve adamlarına sınır dışı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:58:33. #1.11#