KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı. Kadıköy'de yapılan denetimlerde korsan öğrenci servisi yakalandı. Hostesi, MEB onaylı sertifikası ve okul taşıtı ibaresi olmayan servis 60 gün trafikten menedilerek bağlandı. Sürücü Murat Toğay'a 6 bin 700 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul servislerine yönelik denetim yaptı. Kadıköy Bostancı Mahallesi Kemal Akgüder Caddesi'nde ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını ve emniyet kemerini kontrol etti.

Denetimler sırasında içinde öğrencilerin bulunduğu 34 GD 154 plakalı servis durdurularak evrak kontrolü yapıldı. Yapılan incelemede serviste hostes olmadığı tespit edildi. MEB onaylı sertifikası ve okul taşıtı ibaresi de olmayan servis aracı 60 gün trafikten menedilerek bağlandı. Korsan okul servis sürücüsü Murat Toğay'a 6 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler, Beyoğlu Fındıklı Meclisi Mebusan Caddesi'nde de denetim yaptı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI

KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI

KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI

KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI

KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI

KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI

KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI

KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI

KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI

KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI

KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI

KADIKÖY'DE KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu...

 MODEL SEVGİLİSİNİ DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN YÖNETMENİN DAVASI UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİ

MODEL SEVGİLİSİNİ DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN YÖNETMENİN DAVASI UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİ

 Son dakika haberleri | FETÖ'nün 'çalışma evi'nde kaldığı belirlenen 11 avukat hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberleri | FETÖ'nün "çalışma evi"nde kaldığı belirlenen 11 avukat hakkında gözaltı kararı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title