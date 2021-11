İstanbul'da Denizli rüzgarı

PAMUKKALE, DENİZLİ (Habermetre) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve DENTUROD Termal İyi Gelir projesi kapsamında şehrin turizm değerlerini milyonlarca yolcunun seyahat ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tanıtıyor. 01. 11. 2021 Türkiye'de en fazla turist ağırlayan 5. kent olan Denizli'nin turizmden aldığı payın daha da artması için Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) güç birliği yaparak yeni bir tanıtım atağı başlattı. Termal İyi Gelir projesi kapsamında hayata geçen projeyle milyonlarca yolcunun seyahat ettiği İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Denizli'nin turizm değerleri tanıtılıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki beyaz cennet Pamukkale, Hierapolis Antik Kenti, Kırmızı Su, Laodikya Antik Kenti, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ve Denizli Kayak Merkezi'nin eşsiz güzellikteki fotoğrafları metropol kent İstanbul'da her ay milyonlarca yolcunun seyahat ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nı süslüyor. Çalışmada, Denizli'nin eşsiz değerleri ile birlikte turistlerin rezervasyon yaptırabileceği www. termaliyigelir. com platformunun tanıtımı da bulunuyor. Tanıtım atağı turizmciler için çok değerli Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Denizli'nin tanıtımı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür etti. Termal İyi Gelir projesinin Denizli turizmine büyük katkılar sağlamaya devam ettiğini anlatan Şen, "Şehrimizin gerek yurt içinde gerekse yurtdışında tanıtımı adına yapılan bu çalışmalar biz turizmciler için çok değerli ve büyük moral kaynağı. Denizli turizminin bir adım daha ileri gitmesi için her zaman bizlere destek olan Başkanımız Sayın Osman Zolan ile Sayın Avni Örki'ye şükranlarımı sunuyorum. Bu güç birliği bizi daha da ileriye taşıyacak" dedi. "Şehrimizin güzelliklerini anlatmaya devam edeceğiz" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, özellikle son yıllarda turizmde büyük bir atak yapan Denizli'nin sektörün parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Şehrin turizmde hak ettiği değeri alması için elbirliği ile çalıştıklarını anlatan Başkan Zolan, "Turizm lokomotifimiz Pamukkale olsa da bunun yanında yaylalarımız, termal sularımız, kayak merkezimiz, 19 antik kentimiz ve adını sayamayacağımız birçok doğal güzelliğimizle eşine az rastlanır bir şehirdeyiz. Bu bize Allah'ın bir lütfudur. Denizlimizi turizm sektöründe daha da ileri noktalara götürmek adına şehrimizin değerlerini tüm kurumlarımızla el ele gönül gönüle vererek anlatmaya, şehrimizin turizmden daha fazla pay alması için de çalışmaya devam edeceğiz" dedi. . Benzer Başlıklar

Bayram coşkusu Cumhuriyet Kupası şenlikleri ile taçlandı

Pelitlibağ, Topraklık ve Hacıkaplanlar'da su kesintisi

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Büyükşehir ile yaşandı

Onbinler Atatürk'ün Yolunda Cumhuriyet Yürüyüşü'nde buluştu

Büyükşehir'den Cumhuriyet Bayramı konseri

Cumhuriyet Bayramı TIR'ıyla bayram coşkusu tüm kenti sardı