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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Kızılay için kan verdi

AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Kızılay için kan verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Türk Kızılay'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki kampanyasına katılarak, kan bağışında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Türk Kızılay'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki kampanyasına katılarak, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay, Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı'nın Atrium alanında kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kampanyanın açılışına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve başsavcı vekilleri ile adliye personeli katıldı.

Başsavcı Yılmaz, Kızılay'ın koronavirüs salgınından önce sık sık adliyede kan bağışı kampanyası düzenlediğini, ancak salgın nedeniyle bu kampanyalara ara verildiğini söyledi.

Bugün itibarıyla kan bağışı kampanyasına tekrar başlandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde ara verildi ancak bu süreç bir türlü bitmeyip kan ihtiyacı da hasıl olduğundan kampanyalara tekrar başlamak istenildiği bize iletildi. Burası yaklaşık 6 bin civarında çalışanı, günlük 20-25 bin kişinin giriş çıkış yaptığı bir adliye.Bizler de kampanyaların tekrar başlamasına onay verdik. Sağlığı elverişi olan gerek çalışanlarımızın ve avukatlarımızın gerekse vatandaşlarımızın bu kampanyaya destek vermesini istiyoruz. Kan demek hayat demek. Burada bir kişinin vereceği kan belki de bir kişinin hayatını kurtaracak. Bu vesileyle kan verelim ki ihtiyacımız olduğunda bize de kan versinler şiarıyla hep beraber bu kurdeleyi kesiyoruz."

Törenin ardından kan bağışı formunu dolduran Yılmaz, tansiyonu ölçüldükten sonra sosyal mesafeye uygun olarak konumlandırılmış sedyede kan verdi.

Kampanya, 27 Ekim'e saat 17.00'de sona erecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Kızılay için kan verdi

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri
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