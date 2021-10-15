İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu, okul binası yapım protokolü imza törenine katıldı.

Malatya'daki temaslarının ardından kara yoluyla Elazığ'a eşi Dilek İmamoğlu ile geçen İmamoğlu, Elazığspor tesisleri mevkisinde partililer tarafından karşılandı.

Tarihi Harput Mahallesi Muhtarlığını ziyaretinin ardından İmamoğlu, Sarı Hatun Camisinde cuma namazını kıldı, 15 Temmuz Polis Şehitliğini ve Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde, terör örgütü PKK/PYD'nin zırhlı araca güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin'in mezarını ziyaret etti, şehidin eşi Öznur Şahin'e ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Yıldızbağları Cemevi'nde vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, "CHP olarak başta Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimiz herhangi bir görevde olursak olalım fark etmiyor, gece gündüz 7 gün 24 saat bu memleketin artık bu zor günleri aşması, iyi günlere kavuşması için hep birlikte mücadele vereceğiz." dedi.

Bu mücadelede destek beklediklerini kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Siz zaten gereğini yaparsınız, çalışırsınız. Ama şunu bilelim, biz İstanbul'da da öyle kazandık. İstanbul'da da İstanbul ittifakı demiştik. Herkesi kucaklayan, barıştıran, birleştiren, huzur içerisinde buluşturan, yani nasıl komşuluk yapıyorsak nasıl aynı sokakta aynı şehirde yaşıyorsak bizi ayrıştıran akla dur deyip bizi birleştiren millet olma bilincini 84 milyon insanımıza vatandaş olduğunu hissettiren bir yönetim anlayışını göreceksiniz. Önümüzdeki seçimde hep birlikte Türkiye'ye kazandıracağız. Bu bir mücadeledir. Kişisel düşünce ve egolardan uzak, bu söylediğimiz yolda bir nefer gibi çalışma dönemidir. Bu duygularla görevimizi yapıyoruz."

Daha sonra İmamoğlu, Elazığ Merkez İlçesi 24 Derslikli Okul Binası, Atölye Binaları ve Müştemilatlarının Yapım Protokolü ve Teknik Tanıtım Programına katıldı.

Burada konuşan İmamoğlu, çağdaş, kaliteli, evrenselliğini hissettiren, herkesin iyi değerlerini en üst seviyede taşıdığı eğitim yapısının bu ülke için en büyük gelecek teminatı olduğunu bildiklerini belirtti.

17 bin metrekareyi aşan okul yapısında İstanbul adına imza atmış olacaklarını kaydeden İmamoğlu, bu anlamda destek olan herkese minnettar olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay tarafından protokol imzalandı.

Törenin ardından İmamoğlu ve beraberindekiler Gazi Caddesi'nde esnafı ve şehit polis memuru Şahin'in taziye evini ziyaret etti.