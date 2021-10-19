İsrail polisinden Kudüs'teki Mevlit Kandili kutlamalarına müdahale

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mevlit Kandili münasebetiyle düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyüş yapan izciler, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'na ulaştıkları sırada İsrail polisinin müdahalesine maruz kaldı.

Filistinli Müslümanlar, Mevlit Kandili vesilesiyle Doğu Kudüs'ün en işlek caddelerini kortejle trafiğe kapatarak, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinin çevresinde yürüyüş düzenledi.

Onlarca Filistinli izci tarafından kurulan bando takımları, öğle namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'ün ana arterlerinden Zehra Caddesi'nde yürüyüşe geçti.

İsrail polisi, Zehra, Selahaddin ve Kanuni Sultan Süleyman caddeleri boyunca ellerinde taşıdıkları sancaklarla düzenledikleri yürüyüşün ardından Eski Şehir'in ana girişlerinden Şam Kapısı'na ulaşan bando ekibine ve Filistinli gençlere müdahale etti.

İzcilerden oluşan bando ekiplerinin bir kısmı Meclis (Nazır) Kapısı'ndan geçerek Mescid-i Aksa'nın avlusuna ulaşırken, bir kısmı da polisin müdahalesi nedeniyle dışarıda kaldı.

İsrail polisinin şu ana kadar en az 3 Filistinli genci gözaltına aldığı olaylar durulurken, bölgede gerginlik devam ediyor.

Öte yandan Harem-i Şerif'e giren izciler, Kubbetu's Sahra'nın etrafında bir müddet dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'nın avlusunda tur attı.

Yoğun ilgi

Hicri Takvim'e göre Rebiu'l Evvel ayının 12'sine denk gelen Hazreti Muhammed'in doğum gününü kutlamak için düzenlenen etkinliğe halk yoğun ilgi gösterdi.

Sokaklarda bando ekibinin geçişini izleyen Filistinliler, yürüyüşe alkışlarla destek verdi ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutsal mabede akın eden Filistinli çocuklar da bando takımlarını takip ederek güneşli havada oyun oynamanın keyfini çıkardı. Yüzlerce Filistinli çocuğun oyun oynadığı Harem-i Şerif'in avlusu renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik, Mescid-i Aksa'da okunan ikindi ezanı ile son buldu.