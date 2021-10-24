İsrail'in terör listesine aldığı 6 Filistinli kuruluş, çalışmalarına devam edeceğini açıkladı

İsrail'in terör listesine aldığı 6 Filistin insan hakları kuruluşu, çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu.

Merkezi Ramallah'ta olan insan hakları örgütü El-Hak'ın Müdürü Şavan Cebbarin, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in söz konusu kuruluşları, illegal kabul etmesi ve terör örgütleri listesine almasını değerlendirdi.

Cebbarin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'in, İsrail'deki Terörle Mücadele Kanunu'na göre 6 Filistinli kuruluşun terör listesine alınması yönündeki kararını herkes gibi medya aracılığıyla öğrendiklerini, bunun hiçbir şekilde kendilerine bildirilmediğini söyledi.

İsrail'in aldığı bu kararın, güvenlik kaynaklı değil siyasi bir karar olduğunu dile getiren Cebbarin, şunları kaydetti:

"İsrail'i iddia ettiklerini kanıtlayacak deliller sunmaya davet ediyoruz. Söz konusu karar, bu kurumları susturmak ve uluslararası düzeydeki çalışmalarını durdurmak amacıyla yürütülen karalama kampanyasının devamı niteliğindedir. Bunun öncesinde finansman sağlayanlara yapılan baskılardan öldürmekle tehdide varıncaya kadar türlü baskılar uygulandı. O nedenle, bu kararın şu an alınmış bir karar olmadığını, önceki karalama kampanyalarının devamı niteliğinde olduğunu herkes bilmeli."

Kararın kendileri için yeni bir durum olduğunu ve hukuk kuruluşları olarak bu konuda atılacak adımları müzakere ettiklerini belirten Cebbarin, "Bildiğimiz tek bir şey var o da, İsrail'in almış olduğu bir karar ya da bir kanun yokmuş gibi davranıp çalışmalarımızı sürdürecek oluşumuzdur." dedi.

Cebbarin, hedef alınan kuruluşların, Filistin halkını temsil ettiğine ve programlarının da Filistinlilerin özgürlük ve bağımsızlığı ile suçlulardan hesap sorma üzerine kurulu olduğuna işaret ederek, İsrailli savaş suçlularından hesap sormaya devam edeceklerini ifade etti.

"Gantz bizim terörist olduğumuzu söylüyor ama savaş suçlusu olan O'dur. Gazze ve Batı Şeria'da eli kana bulanmıştır. Filistinli kadınları ve çocukları öldürmüş, mülklerini yıkmıştır. Asıl hesap sorulması gereken o, onun subayları, askerleri ve siyasilerdir." diyen Cebbarin, uluslararası kurumlardan kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

İsrail hükümeti 23 Ekim'de, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail Adalet Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin Şubesi'ni illegal ilan etmişti.