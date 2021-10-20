İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi - Haberler
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İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların resimlerinin taşıması Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris ile röportaj Göstericilerin slogan atması RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek...

Görüntü Dökümü:

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların resimlerinin taşıması

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris ile röportaj

Göstericilerin slogan atması RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenlendi. Gösteriye katılan Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri
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