İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların resimlerinin taşıması Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris ile röportaj Göstericilerin slogan atması RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek...
Görüntü Dökümü:
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların resimlerinin taşıması
Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris ile röportaj
Göstericilerin slogan atması RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenlendi. Gösteriye katılan Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris AA muhabirine açıklamalarda bulundu.