- İsrail güçlerinden Kudüs'te Filistinlilere sert müdahale: 10 yaralı

KUDÜS - İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'te yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombaları ve tazyikli su ile müdahalesi sonucu 10 kişi yaralandı.

İsrail güçleri ile işgal altındaki Kudüs'teki Şam Kapısı'nda toplanan Filistinliler arasında akşam saatlerinde tansiyon yükseldi. Çıkan arbedenin ardından İsrail güçleri onlarca ses bombası ve tazyikli su ile Filistinlilere sert müdahalede bulundu. Yaşanan olaylarda 10 Filistinlinin yaralandığı, en az 2 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Kudüs'teki yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesine engel olduğunu belirtti.