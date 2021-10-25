Isparta'da otomobilde 53 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Haberler | Güncel
ISPARTA'da, jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde 53 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
ISPARTA (DHA) - ISPARTA'da, jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde 53 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
Konya'dan Isparta'ya kaçak silah getirileceği yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, şüphelilerin otomobilini Şarkikaraağaç ilçesi Arak köyü yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada 30 adet 9 mm, 23 adet 7,65 mm çapında olmak üzere toplam 53 tabanca ile 25 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.O.E. (54) ve M.A.E. (27) ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Son Dakika Haberleri