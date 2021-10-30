Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Yerel

- Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle Kadir Boylu Ortaokulu Dağcılık kulübü öğretmenleri Gelincikana ve Keçikaya zirvesine tırmanıp zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı.

ISPARTA (İHA) - - Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı

ISPARTA - Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle Kadir Boylu Ortaokulu Dağcılık kulübü öğretmenleri Gelincikana ve Keçikaya zirvesine tırmanıp zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı.

Kadir Boylu ortaokulu dağcılık kulübü öğretmenleri ve Arena dağcılık kulübü işbirliğinde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle 2584 rakımlı Keçikaya Zirvesi ile 2610 rakımlı Gelincikana Zirvesine bir tırmanış gerçekleşti. 18 kişilik ekip tırmanış sonrasında zirvede Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal marşını hep bir ağızdan okudular. Sultan dağları Gelincikana mevkiinde bulunan anı defterine 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazdılar.

Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı

Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı

Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Son Dakika Haberleri
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı

Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı

 Gaziler tören alanında ayakta kaldı, valilik çalışanları durumu fark edince hemen harekete geçti

Gaziler tören alanında ayakta kaldı, valilik çalışanları durumu fark edince hemen harekete geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title