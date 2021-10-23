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İsmet Atlı Şehir Stadı yeniliyor

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
İsmet Atlı Şehir Stadı yeniliyor

Adana'nın Kozan ilçesindeki İsmet Atlı Şehir Stadı'nda, tribün ve idari binanın yenilenmesi için yıkım çalışması başlatıldı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki İsmet Atlı Şehir Stadı'nda, tribün ve idari binanın yenilenmesi için yıkım çalışması başlatıldı.

İlçede 1974 yılından bu yana hizmet veren 2 bin 500 kişilik stadın tribünü ve idari binasında yıkım çalışması başlatıldı.

Stadın tribün ve idari binasındaki yenilemenin yanı sıra saha zemininde de çalışma yapılacağı belirtildi.

Ayrıca, stada ışıklandırma sistemi kurulacağı kaydedildi.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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