İsmet Atlı Şehir Stadı yeniliyor

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki İsmet Atlı Şehir Stadı'nda, tribün ve idari binanın yenilenmesi için yıkım çalışması başlatıldı.

İlçede 1974 yılından bu yana hizmet veren 2 bin 500 kişilik stadın tribünü ve idari binasında yıkım çalışması başlatıldı.

Stadın tribün ve idari binasındaki yenilemenin yanı sıra saha zemininde de çalışma yapılacağı belirtildi.

Ayrıca, stada ışıklandırma sistemi kurulacağı kaydedildi.