Işık: 'Kalplerindeki hayvan sevgisiyle yeşeren yeni nesiller diliyorum' - Haberler
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Işık: "Kalplerindeki hayvan sevgisiyle yeşeren yeni nesiller diliyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Işık:

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Gürsu Belediyesi'nce düzenlenen programda, minik kalplerdeki hayvan sevgisi yeşertildi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Gürsu Belediyesi'nce düzenlenen programda, minik kalplerdeki hayvan sevgisi yeşertildi.

Gürsu Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nce oluşturulan "Gönüllülerimiz ve Yenilikçi Uygulamalarımızla Hayvan Dostu Gürsu Belediyesi" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen programda, Halime Hatun Anaokulu'na kedi ve köpek evleri teslim edildi.

"Dünya bütün canlılar iyi oldukça daha güzel" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Sokak hayvanlarının en iyi şartlarda ve doğal ortamlarında yaşamaları için onlara yardımcı olmak bir insanlık borcudur. Bizler yaptığımız çalışmalarla bunu sağlamaya yönelik üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için çabalıyoruz. Miniklerimizin tertemiz kalplerinde zaten var olan hayvan sevgisini, sorumluluk bilinciyle taçlandıracak kedi ve köpek evlerini onların okuluna teslim ettik. Minik yavrularımızın meraklı sorularıyla duydukları heyecanı görmek bizim de umudumuzu güçlü kıldı. Bütün canlıların hayat haklarını korumayan, kalpleri hayvan sevgisiyle sıcacık olan aydınlık nesillerin yetişmesini diliyorum" dedi.

Tam donanımlı mobil veteriner aracıyla sokak hayvanlarının bakım ve tedavi hizmetleri yapılacak. Yem hazırlama istasyonuyla, yemek artıkları hayvan yemine dönüştürülecek. E-pati sistemiyle bakım ve tedavi hizmeti verilen bütün sokak hayvanlarının yapılan işlemleri ve konumları takip edilecek. Yemmatik sistemleriyle beslenmeleri sağlanacak. Gönüllülerle iş birliği yapılarak halk bilgilendirilecek. - BURSA

Işık: Kalplerindeki hayvan sevgisiyle yeşeren yeni nesiller diliyorum

Işık: Kalplerindeki hayvan sevgisiyle yeşeren yeni nesiller diliyorum

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