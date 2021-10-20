İscehisar'da askere gidecek gençlere kına yakıldı - Haberler
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İscehisar'da askere gidecek gençlere kına yakıldı

AA / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel
İscehisar'da askere gidecek gençlere kına yakıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, askere gidecek gençlere yakınları tarafından kına yakıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, askere gidecek gençlere yakınları tarafından kına yakıldı.

İscehisar Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen kına yakma programı, askerlerin vatandaşlara yemek ikramı sonrası dualar ve Kuranı Kerim okunması ile birlikte sona erdi.

İscehisar'dan bu dönem 2002'ye bir tertip olarak askere gideceklerini ifade eden gençler, "Vatan için canımız feda olsun. Bayrak inmez, ezan dinmez" ifadelerini kullandılar.???????

İscehisar'da askere gidecek gençlere kına yakıldı

İscehisar'da askere gidecek gençlere kına yakıldı

İscehisar'da askere gidecek gençlere kına yakıldı

İscehisar'da askere gidecek gençlere kına yakıldı

AA / Hakan Şimşek - Son Dakika Haberleri
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