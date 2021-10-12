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İş ilanıyla 65 kişiyi dolandırdı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana polisi 28 ilde 65 kişiyi iş ilanıyla 58 bin 500 lira dolandırdığı öne sürülen zanlıyı yakaladı.

ADANA (İHA) - Adana polisi 28 ilde 65 kişiyi iş ilanıyla 58 bin 500 lira dolandırdığı öne sürülen zanlıyı yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 28 ilde 65 kişiyi sosyal medyada farklı belediyeler adına açtığı ilanlarla işe aldıracağı vaadiyle 58 bin 500 TL dolandırdığı belirlenen şüpheli Murat T.'nin (28) yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, polisin takibine yakalanmamak için Whatsapp üzerinden görüşme sağladığı, ağına düşürdüğü kişilerden para toplayıp daha sonra da numaraları engellediği belirlendi.

Şüphelinin merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen polis, operasyon için harekete geçti. Evine döndüğü sırada polisin geldiğini görünce kaçan Murat T., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Emniyete götürülen ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Murat T. suçlamaları reddetti. Murat T. bir dönem HDP'de milletvekili olan Aysel Tuğluk'un yeğeni olduğunu de ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

İş ilanıyla 65 kişiyi dolandırdı tutuklandı

İş ilanıyla 65 kişiyi dolandırdı tutuklandı

İş ilanıyla 65 kişiyi dolandırdı tutuklandı

İş ilanıyla 65 kişiyi dolandırdı tutuklandı
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Haber: İş ilanıyla 65 kişiyi dolandırdı tutuklandı - Haberler
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