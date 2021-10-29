İran'da safran üretiminde yaşanan düşüş fiyatları artırdı

İran'da kurak geçen kış ve ilkbahar mevsimleri nedeniyle üretiminde meydana gelen düşüşle birlikte safran fiyatları geçen yıla göre yüzde 80-90'a yakın arttı.

Ülkede bulunan en büyük safran fabrikalarından biri olan Meşhed'deki Nuvin Safran işletmesinin sahibi Ali Şeriati Mukaddem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safran hasadındaki düşüşün fiyatlara da yansıdığını söyledi.

Rezev-i Horasanı eyaletinin merkez şehri Meşhed'te 28 yıldır safran ticareti yapan Mukaddem, hasat döneminin başladığını ancak önceki yıllara göre verimin çok düşük olduğunu ifade etti.

"Safranın fiyatı yüzde 80-90 yükselmiş durumda"

Mukaddem, "Hasat mevsimindeyiz, geçen yıl ülke genelinde üretim yapılan 130 bin hektarlık alandan 420 ton safran elde edildi. Bu sene ise verimin çok düşük olduğunu görüyoruz. Safran çiçeğinin fiyatı geçen yıla göre yüzde 250 arttı ve buna göre safranın fiyatı da yüzde 80-90 yükselmiş durumda." dedi.

En değerli bitkilerden biri olan safranı İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Japonya, Çin ve Hindistan başta olmak üzere yaklaşık 60 ülkeye ihraç ettiklerini aktaran Mukaddem, safran gelirinin geçen yıl 2019'a göre yüzde 20 yükselerek 200 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle restoranların kapalı olması ve bu gibi etkenlere rağmen faydaları nedeniyle safranın sofralardaki yerini koruduğunu dile getiren Mukaddem, şunları söyledi:

"Safran mutluluk hormonlarını artırıyor ve insana neşe veriyor. Ayrıca hem kimyasal hem de bitkisel ilaç üretiminde kullanılıyor. O nedenle ilginin daha da arttığını söylemek mümkün. Safranın günde 50 ila 100 miligram kullanılması tavsiye ediliyor. Safran; parkinson, alzheimer ve yaşlılığa bağlı diğer hastalıklara çok iyi geliyor."

"Daha organik safran üretimi için iş birliği yapacağız"

İran'da özel sektörün safrana hem üretim, hem paketleme hem de satış noktasında iyi bir yatırım yaptığını kaydeden Mukaddem, şöyle konuştu:

"Tarla sahipleri ile daha organik safran üretimi için iş birliği yapacağız. Bu, önümüzdeki süreçte en önemli gündemlerimizden biri olacak. Üreticilerin daha fazla kazanacağı projeler hazırladık ve bunları hayata geçireceğiz. Bu sayede tarla sahiplerimiz daha fazla kazanacak ve safranın kalitesi de artacak."

İhracatçı şirketlerin yaptırımlardan daha fazla etkilendiğine işaret eden Mukaddem, bunu aşmak için safranı kahve, cep telefonu ya da diğer elektronik ürünler karşılığında takas yoluyla satmaya çalıştıklarını belirtti.

Mukaddem, son olarak Türkiye'nin yemek kültürünün kendilerine yakın olduğunu ve bu ülkeyle ticareti artırmak istediklerini belirterek, "Bazıları safranın çok pahalı olduğunu düşünüyor fakat yemeklerde ya da çayda, içeceklerde bir gramın binde biri bile kullanılsa etkisi görülecektir." ifadelerini kullandı.