Irak'ta yaklaşan genel seçimler
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel
Başkent Bağdat'ın ana cadde ve sokaklardan detay görüntüler Adayların propaganda afişlerinden detaylar BAĞDAT - Siyasi tıkanıklık ve ekonomik krizin yaşandığı Irak, 10 Ekim tarihinde yapılacak erken genel seçimlere hazırlanıyor.
Başkent Bağdat'ın ana cadde ve sokaklardan detay görüntüler
Adayların propaganda afişlerinden detaylar
BAĞDAT - Siyasi tıkanıklık ve ekonomik krizin yaşandığı Irak, 10 Ekim tarihinde yapılacak erken genel seçimlere hazırlanıyor. Başkent Bağdat'ta yaklaşan seçimler nedeniyle sokaklar adayların propaganda afişleriyle donatıldı.