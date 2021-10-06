Irak'ta yaklaşan genel seçimler - Haberler
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Irak'ta yaklaşan genel seçimler

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel

Başkent Bağdat'ın ana cadde ve sokaklardan detay görüntüler Adayların propaganda afişlerinden detaylar BAĞDAT - Siyasi tıkanıklık ve ekonomik krizin yaşandığı Irak, 10 Ekim tarihinde yapılacak erken genel seçimlere hazırlanıyor.

Başkent Bağdat'ın ana cadde ve sokaklardan detay görüntüler

Adayların propaganda afişlerinden detaylar

BAĞDAT - Siyasi tıkanıklık ve ekonomik krizin yaşandığı Irak, 10 Ekim tarihinde yapılacak erken genel seçimlere hazırlanıyor. Başkent Bağdat'ta yaklaşan seçimler nedeniyle sokaklar adayların propaganda afişleriyle donatıldı.

Irak'ta yaklaşan genel seçimler

Irak'ta yaklaşan genel seçimler

Irak'ta yaklaşan genel seçimler

Irak'ta yaklaşan genel seçimler
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Son Dakika Haberleri
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Haber: Irak'ta yaklaşan genel seçimler - Haberler
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