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Irak'ta oy verme işlemi bitti

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak'ta oy verme işlemi bitti

Irak'ta erken genel seçim için kurulan sandıklar kapanarak oy verme işlemi sonlandırıldı.

Irak'ta erken genel seçim için kurulan sandıklar kapanarak oy verme işlemi sonlandırıldı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin açıklamasına göre, ülke genelinde sabah 07: 00'de açılan seçim sandıkları saat 18: 00'de kapandı.

Oy verme işleminin bittiği Irak'ta, seçim sürecinde herhangi bir terör saldırısı da yaşanmadı.

Seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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