Irak'ta oy verme işlemi bitti

Irak'ta erken genel seçim için kurulan sandıklar kapanarak oy verme işlemi sonlandırıldı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin açıklamasına göre, ülke genelinde sabah 07: 00'de açılan seçim sandıkları saat 18: 00'de kapandı.

Oy verme işleminin bittiği Irak'ta, seçim sürecinde herhangi bir terör saldırısı da yaşanmadı.

Seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.