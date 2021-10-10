Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor (2) - Haberler
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Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor (2)

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel

Irak'ta erken genel seçimler için oy kullanma başladı.

Irak'ta erken genel seçimler için oy kullanma başladı.

Saat 18: 00'de sona erecek seçimler nedeniyle güvenlik güçleri seçim merkezlerinin çevresindeki önlemleri üst düzeye çıkardı. Oy vermeye gelenler seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçirilecek.

Seçmenlerin seçim merkezlerine cep telefonu sokmasına da izin verilmeyecek.

Havalimanları ve kara sınırları oy verme işlemi bitene kadar kapalı olacak.

40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak. 877 yabancı gözlemci seçimleri izleyecek.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin 24 saat içerisinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.

Bu seçimler, Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren gösterilerden sonra ilk erken genel seçim özelliği taşıyor.

Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor (2)

Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor (2)

Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor (2)

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor (2)
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Son Dakika Haberleri
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Haber: Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor (2) - Haberler
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