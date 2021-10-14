İngiltere Kraliçesi, bir hafta içinde ikinci kez bastonla görüntülendi - Haberler
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İngiltere Kraliçesi, bir hafta içinde ikinci kez bastonla görüntülendi

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
İngiltere Kraliçesi, bir hafta içinde ikinci kez bastonla görüntülendi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Galler Parlamentosunun açılış töreninde bir kez daha bastonla görüntülendi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Galler Parlamentosunun açılış töreninde bir kez daha bastonla görüntülendi.

95 yaşındaki 2. Elizabeth, salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinin ardından ikinci kez bastonla halk içine çıktı.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıktı.

Kraliçe, parlamentonun açılış törenindeki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinerek, "Hepimiz, temel işlerde çalışanlardan gönüllülere, topluma hizmet etmek için çok şey yapan ve son 18 aydaki zorluklara böylesine muhteşem bir şekilde karşı koyan herkese şükran borçluyuz." dedi.

Mayıs ayındaki seçimden kısa bir süre sonra gerçekleşmesi gereken etkinlik, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
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