'İmam Hatip okullarının en zor şartlarda bile milletimizin çocuklarına eğitim imkanı sunmuştur' - Haberler
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"İmam Hatip okullarının en zor şartlarda bile milletimizin çocuklarına eğitim imkanı sunmuştur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, İmam Hatipliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, "İmam Hatip okullarının en zor şartlarda bile milletimizin çocuklarına eğitim imkanı sunmuştur" dedi.

KÜTAHYA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, İmam Hatipliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, "İmam Hatip okullarının en zor şartlarda bile milletimizin çocuklarına eğitim imkanı sunmuştur" dedi.

Başkan Tosun, açıklamasında, "Bu yıl 70. yılını kutladığımız İmam Hatipliler Haftası tüm İmam Hatipliler için kutlu olsun. Bugün sayıları milyonları aşan, içinde bulunmaktan gurur duyduğum ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da içinde olduğu, mezun ve mensuplarıyla İmam Hatip camiası, varlık gayesini İslam'la şeref bulmuş vatanımızın varlığıyla eşdeğer tutmaktadır. İmam Hatip okulları, 70 yıllık bir süre zarfında milletin arzuladığı eğitim faaliyetlerini yerine getirmiş ve teveccühüne mazhar olmuştur. Dönem dönem kırılmalar ve haksızlıklarla karşılaşmış olmasına rağmen, önlerine konuşan katsayı engellerine rağmen, en zor şartlarda bile milletimizin çocuklarına eğitim imkanı sunmuştur. İmam Hatip Okullarında görev alan idareci, öğretmen ve emek verenler bir görevi ifa etmekten öte bir nesli ve milleti imar etme gayesinde, dava aşkı ve ibadet samimiyetiyle çalışmışlardır. Bu ruh ve gayretlerle bugüne kadar varlığını sürdüren İmam Hatip Okullarından mezun olan öğrenciler toplumun her bölümünde samimiyetle ve layıkıyla yer almışlardır. Sahip oldukları imkanlara layık olma, yüklendikleri vazifeleri ehliyetle ifa etme çabası içinde olmuşlardır. Dinine, vatanına, bayrağına ve mukaddesatına bağlı bireyler olarak milletin sinesinde yerlerini almışlardır. Bu hedef uğruna temiz ve şerefli tarihi içinde İmam Hatip Okullarında görev alan ve dar-ı bekaya irtihal eden tüm idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi, eğitim gören öğrencilerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

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Haber: 'İmam Hatip okullarının en zor şartlarda bile milletimizin çocuklarına eğitim imkanı sunmuştur' - Haberler
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