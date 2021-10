İlyun Bürkev kimdir? İlyun Bürkev kaç yaşında, nereli? İlyun Bürkev hayatı ve biyografisi! İlyun Bürkev başarıları neler?

Piyanist İlyun Bürkev, eğitiminin önemli bir parçası olan Mozarteum Üniversitesi'nde senenin belirli dönemlerinde Prof. Gereon Kleiner ve Andreas Weber'den masterclass dersleri almaya devam etmektedir. 2019 Mart'ta devlet sanatçısı Sayın Gülsin Onay ile tanışan İlyun Bürkev, son iki yıldır Sayın Gülsin Onay ile özel bir bağ kurup düzenli bir şekilde eğitimine kendisi ile devam etmektedir. Peki, İlyun Bürkev kimdir? İlyun Bürkev kaç yaşında, nereli? İlyun Bürkev hayatı ve biyografisi nedir? İlyun Bürkev başarıları neler? İşte detaylar haberimizde...

İLYUN BÜRKEV KİMDİR?

12 yaşındaki Türkiye'nin genç yeteneklerinden piyanist İlyun Bürkev ailesinin müziğe olan ilgisini fark etmesiyle dört yaşında piyano eğitimine ilk öğretmeni olan Kıymet Berrak ile başlamıştır. 2014-2018 yılları arasında Kemerburgaz Doğa Koleji'nde okurken 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı piyano eğitimine başlayarak 2018'e kadar bu eğitimini sürdürmüştür.

2018-2019 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda tam zamanlı beşinci sınıf piyano bölümünü kazanarak Sayın Burcu Aktaş Urgun'un öğrencisi olarak eğitimine devam etmiştir. 6 yaşına geldiğinde The Associated Board of the Royal Schools of Music'ten sertifika almaya hak kazandı. Erken yaştan itibaren başarıları ile kendinden söz ettiren piyanist, uluslararası ilk başarısını Hırvatistan'ın Varazdin şehrinde düzenlenen Memorial Jurica Murai Uluslararası Piyano Yarışması'nda B kategorisinde en yüksek puanla aldığı birincilik ödülü ile elde etti.

Yine aynı dönemde İstanbul Hisar Okulları International Piano Competition'da B kategorisi birincilik ödülünü aldı. Temmuz 2018 tarihinde Paris International Music Competition ve Nisan 2019 tarihinde Adana Rhapsody Piano Competition'da üçüncülük ödülü alan İlyun Bürkev, Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'daki Pera International Piano Competition'da birincilik ödülü ve 9. International Piano Competition Maria Herrero Infantile A kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Aynı zamanda İspanya'da tüm kategoriler arasında Special Prize for Musicality ödülünü alarak uluslararası alanda isminden çokça bahsettirdi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2019'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve orkestra şefi Dağhan Doğu ile Mozart'ın 1 numaralı piyano konçertosunu icra eden İlyun Bürkev, yine aynı sene içerisinde Salzburg'da yer alan Mozarteum Üniversitesi'nin Young Excellence Intensive Kurs kapsamında performans sergiledi, 2020'nin Ocak ayında Shangri-La Oteli'nde düzenlenen ve Türkiye'nin seçkin kurumlarıyla markalarının katıldığı Değerler Zirvesi ödül töreninde "Sanata ilham veren genç yetenek" ödülüne layık görüldü. 23 Nisan 2020'de Ankara Devlet Opera Salonu'nda sayın Gülsin Onay ile ortak online yayını gerçekleştirdi. Genç yaşına rağmen bir çok festivale de davet alan Bürkev, Gümüşlük Festivali'nde taş ev konserlerinde performans sergiledi.

Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Prof. Burcu Aktaş Uygun'un öğrencisi olarak devam ettirmekte olan İlyun Bürkev, dünya çapında sanatçılar ile de ustalık sınıflarında beraber çalışma fırsatı buldu.

Bunlar arasında; devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Avusturya'da Mozarteum University Salzburg'da Prof. Gereon Kleiner ve Prof. Andreas Weber, İtalya'da Prof. Vincenzo Barzani, İstanbul'da Perim Hamidoğlu, Avusturya'da Mozarteum University Salzburg'da Shaun Choo, Avusturya'da Vorarlberg State Conservatory in Feldkirch'de Yunus Kaya, İstanbul'da piyanist ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı, piyanist Emre Şen, piyanist Gökhan Aybulus, Dubai'de piyanist Anna Gamal ve piyanist Jean Marc Luisad bulunmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Piyanist İlyun Bürkev, eğitiminin önemli bir parçası olan Mozarteum Üniversitesi'nde senenin belirli dönemlerinde Prof. Gereon Kleiner ve Andreas Weber'den masterclass dersleri almaya devam etmektedir. 2019 Mart'ta devlet sanatçısı Sayın Gülsin Onay ile tanışan İlyun Bürkev, son iki yıldır Sayın Gülsin Onay ile özel bir bağ kurup düzenli bir şekilde eğitimine kendisi ile devam etmektedir.

Haberler.com - Gündem