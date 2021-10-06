İlkay Selçuk kimdir, hangi tür müzik yapıyor?

'Kural Yok' isimli şarkısı ile geniş bir hayran kitlesi edinen Rap ve Hip Hop şarkıcısı İlkay Selçuk, son çalışması 'Yorgunum' ile müzikseverlerin meraklı sorularının odağı oldu. Sanatçı hakkında, İlkay Selçuk kimdir ve hangi tür müzik yapıyor gibi soruların yanıtları araştırıldı.

İLKAY SELÇUK KİMDİR?

Rap sanatçısı ve söz yazarı İlkay Selçuk, 13 Nisan Basel/ İsviçre doğumlu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İlkay Selçuk müzik sektörüne 2004 yılında girdi. 8 yaşında Türkiye'ye dönüş yapan Selçuk, ortaokul ve liseyi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde okudu. Zaman içerisinde çocukluk hayali Rap müziğe ilgi duymaya başlayan sanatçı, 2020 yılında 'No Rules' (Kural Yok) şarkısıyla sektöre girdi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Eserler üretmeye ve söz yazmaya devam eden Selçuk, yeni projeler için stüdyoda aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.Hot Wave Music Company'in kurucusu ve sanatçısı olan İlkay Selçuk,kariyerine Hot Wave Music Company'de devam ediyor.

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