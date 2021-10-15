İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla Edirne'de mevlit okutuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de İlim Yayma Cemiyeti'nin 70. kuruluş yılı dönümü dolayısıyla, cemiyetin kurucuları ve hizmet verenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şubesince Dar-ül Hadis Camisi'nde düzenlenen mevlit programına Şube Başkanı Abdullah Bülbül, Şube Müdürü Mücahit Güzey ve öğrenciler katıldı.

Okunan hatmi şeriflerin bağışlandığı programda cemiyetin kurucuları dualarla yad edildi.

Şube Başkanı Bülbül, İlim Yayma Cemiyeti'nin kurucuları ve hizmet edip ahirete göçenleri rahmet ve dualarla andıklarını belirtti.