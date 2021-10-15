İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla Edirne'de mevlit okutuldu - Haberler
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İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla Edirne'de mevlit okutuldu

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla Edirne'de mevlit okutuldu

Edirne'de İlim Yayma Cemiyeti'nin 70. kuruluş yılı dönümü dolayısıyla, cemiyetin kurucuları ve hizmet verenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de İlim Yayma Cemiyeti'nin 70. kuruluş yılı dönümü dolayısıyla, cemiyetin kurucuları ve hizmet verenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şubesince Dar-ül Hadis Camisi'nde düzenlenen mevlit programına Şube Başkanı Abdullah Bülbül, Şube Müdürü Mücahit Güzey ve öğrenciler katıldı.

Okunan hatmi şeriflerin bağışlandığı programda cemiyetin kurucuları dualarla yad edildi.

Şube Başkanı Bülbül, İlim Yayma Cemiyeti'nin kurucuları ve hizmet edip ahirete göçenleri rahmet ve dualarla andıklarını belirtti.

İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla Edirne'de mevlit okutuldu

İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla Edirne'de mevlit okutuldu

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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Haber: İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla Edirne'de mevlit okutuldu - Haberler
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