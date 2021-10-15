İLHAN KOMAN İLE 100 YIL HEYKEL SERGİSİ SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Belediyesi ve İlhan Koman Vakfı'ndan sanatseverlere müjde: 'İlhan Koman ile 100 Yıl Heykel Sergisi' açıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlhan Koman Vakfı; Bodrum Belediyesi Mausolos ile 1. Artemisia sergi salonlarında ve İlhan Koman Hulda Teknesi'nde 'İlhan Koman ile 100 Yıl Heykel Sergisi'ni açtı. Sergi açılışına; Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, İlhan Koman Vakfı Başkanı Ahmet Koman, Muğla Sıtkçı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Sağlık ile öğrencileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, "Dünya çapında tanınmış sanatçımız İlhan Koman'a ait serginin açılışı için buradayız. Bodrum Belediyesi kültür ve sanat alanında birçok çalışma yürütüyor. Bugün üç ayrı yerde açılan bu sergi, Cumhuriyet Bayramı haftasında İlhan Koman'a ait 117 yaşındaki Hulda teknesinin İstanbul'a yolculuğuyla son bulacak. Bu serginin çalışmalarında emek veren başta Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, İlhan Koman Vakfı Başkanı Ahmet Koman'a, belediyemiz müdürlüklerine ve katılımları için siz sanatseverlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlhan Koman, Türk heykel sanatının en önemli sanatçısıdır. Yaptığı eserlerle Modern Heykel sanatını başlatmışır. Soyut formlardaki kompozisyonları döneminin heykel sanatının öncü örnekleridir. Kinetik heykelleri sanatçının matematik bilgileriyle pekişen yeteneğinin göstergesidir. Hayatının uzun yıllarını heykelleri nedeniyle Profesör Payesi verilen Helsinki'de geçiren Koman'ın uluslararası başarası, bu kentte kendisi için açık hava heykel parkıyla taçlanmıştır.

25 Ekim'e kadar devam edecek olan sergi, 12. 00-22. 00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

BODRUM'DAN SONRA İSTANBUL'DA SERGİLENECEK

Bodrum Belediyesi ev sahipliğindeki İlhan Koman ile 100 yıl sergisi'nin bitiminde, bir sergi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek. İlhan Koman'a ait tüm eserlerin yer alacağı sergi için hazırlıkların şimdiden başladığı bildirildi. Öte yandan, Koman'ın Hulda isimli teknesi Bodrum'daki sergiden sonra İstanbul'a getirilerek Haliç Tersanesi'nde koruma altına alınacak.

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