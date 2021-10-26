İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Çan'da Toplandı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Çan İlçesinde Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına; Vali İlhami AKTAŞ'ın yanı sıra Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah KÖKLÜ, Çan Kaymakamı Mustafa GÜRDAL, Yenice Kaymakamı Musa GÖKTAŞ, Çan Belediye Başkanı Bülent ÖZ, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin BACAK, İşkur İl Müdürü Mehmet Uğur YAVUZ, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ, Ticaret İl Müdürü Hakan TUNCERLİ, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferhat GÜVEL, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sema SANDAL, GMKA İl Koordinatörü Recai BAŞARAN, KALE Grubu Operasyonlar Genel Müdürü Yardımcısı Süleyman SOYSAL, KALE Seramik Genel Müdürü Altuğ AKBAŞ, sendikalar, özel sektör temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda; İl istihdam politikası oturumu kapsamında Çan Kaymakamlığı ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Çan İlçesinde kurulacak olan Karma OSB ve ilimize gelen yatırım talepleri ve teşviklerle ilgili,

2021 yılı Ocak-Eylül ayları arasında ilimizdeki istihdam durumu ve İŞKUR faaliyetleri hakkında,

Kadın istihdamında STK'ların rolü hakkında kurula bilgilendirme sunumu yapıldı.

2021 Ocak - Haziran Dönemi Denetim Raporlarının Kurula sunulmasının ardından mesleki eğitim politikası oturumunda;

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından mesleki ve teknik eğitim kurumu öğrencilerine özgeçmiş hazırlama ve mülakatla ilgili eğitim verilmesi, eğitimlerin staj günlerinin planlanması, meslek tanıtımı ve kariyer günleri eğitimi düzenlenmesi, patent, faydalı model konularında öğrencilere eğitim verilmesi, beceri eğitimi yapan öğrenci talep eden işletmelerin bilinçlendirilmesi için İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından çalışma yapılması ve ilimizdeki tüm meslek liselerinin katılımıyla Mayıs ayında METEF Fuarı kurulması için çalışma yapılması konuları görüşüldü.

Uzun süredir etkisi altında kalınan Covid-19 salgınıyla mücadele devam ederken sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak işsizliğin ortadan kaldırılması ve tam istihdamın sağlanması için mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini belirten Vali İlhami AKTAŞ, "Bu hususlara katkı sağlayacağına inandığım İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısının tüm paydaşlarımıza hayırlı, toplantıda alacağımız kararların da ilimize ve tüm ilgili taraflara faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı; bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesinin ardından görüş ve önerilerinin sunulmasıyla sona erdi.

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