İki katlı evde çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki katlı bir evin zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Ereğli'ye bağlı Yaraşlıyörük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimsenin oturmadığı öğrenilen iki katlı bir evin zemin katında, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yaptıkları soğutma çalışmasının ardından köyden ayrıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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