İki doz Covid-19 aşısı uygulanmasında 'mavi kategori'ye ulaşan il sayısı 24 oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki doz Covid-19 aşısı uygulanmasında 'mavi kategori'ye ulaşan il sayısı 24 oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İki doz Covid-19 aşısı uygulanmasında 'mavi kategori'ye ulaşan il sayısı 24 oldu

Sağlık Bakanlığınca, korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca, korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda iki doz aşılama oranında nüfusunun yüzde 75'i ve üzerine ulaşan il sayısı 24 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda iki doz aşılama oranında nüfusunun yüzde 55'i ve altında kalanlar kırmızı, yüzde 55 ile 65'i arasında olanlar turuncu, yüzde 65 ve 75 arasında kalanlar sarı, 75 ve üzerine ulaşanlar ise mavi kategoride yer alıyor. Covid-19 Bilgilendirme Platformu üzerinden her gün yayımlanan günlük aşılama oranlarına göre 6 Ekim Çarşamba günü itibariyle mavi kategoriye ulaşan il sayısı 24 oldu.

Öte yandan en az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu. En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

(Utku Şimşek/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

 Türkiye'de 30 bin 438 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 30 bin 438 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti

 2 doz BioNTech olanlar 3. dozu ne zaman yaptıracak? Karar bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda çıkacak

2 doz BioNTech olanlar 3. dozu ne zaman yaptıracak? Karar bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda çıkacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Güzel Sözler Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Demir Çelik Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İki doz Covid-19 aşısı uygulanmasında 'mavi kategori'ye ulaşan il sayısı 24 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 20:49:20. #1.13#