İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi - Haberler
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İki doz aşılamada "mavi kategori"ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
İki doz aşılamada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

ISPARTA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
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Haber: İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi - Haberler
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