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Iğdır, Aleyna için bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Iğdır, Aleyna için bir araya geldi

İntihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki Aleyna Ağgül için vatandaşlar Iğdır'da bir araya gelip basın açıklaması yaparak olayın aydınlatılmasını istediler.

IĞDIR (İHA) - İntihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki Aleyna Ağgül için vatandaşlar Iğdır'da bir araya gelip basın açıklaması yaparak olayın aydınlatılmasını istediler.

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül (18) için vatandaşlar bir araya gelerek hem olayın aydınlatılmasını istediler hem de kadın cinayetlerine dikkat çektiler. Bir araya gelen grup Aleyna Ağgül'ün intihar ettiği iddia edilen binanın önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasını okuyan Doğukan Tacar; "Bugün olmak istemedikleri yerde oldukları için, hayatları ellerinde alınanlar için burada toplandık. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Bizler bu olayı diğer olaylar gibi birkaç gün süren bir duyarlıkta, birkaç gün süren gazete manşetinden sonra hayatını kaybeden birisinin suçlu olarak gösterilmesini kabul etmiyoruz. Çocuk yaşta denebilecek birinin hayatını sonlandırma sebebinin irdelenmesini istiyoruz" dedi.

Basın açıklaması sonrası vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı. - IĞDIR

Iğdır, Aleyna için bir araya geldi

Iğdır, Aleyna için bir araya geldi

Iğdır, Aleyna için bir araya geldi

Iğdır, Aleyna için bir araya geldi

Iğdır, Aleyna için bir araya geldi

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