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İdlib'te 22 su kuyusu açıldı

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İdlib'te 22 su kuyusu açıldı

Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki çeşitli bölgelerde 22 adet su kuyusu açıldı.

Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki çeşitli bölgelerde 22 adet su kuyusu açıldı.

Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki Meşhed Ruhin, Kefer Lusin, Atme ve Babıska gibi 15 farklı yerleşimde açılan ve işletimi sürdürülen 22 adet su kuyusundan her gün 75 bin sivil ücretsiz olarak istifade ediyor. İhh Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, Suriye'deki en temel ihtiyaç kalemlerinden birinin de temiz içme suyu olduğunu söyledi. Bölgede çok sayıda sığınmacı kampının bulunduğunu hatırlatan Tahiroğlu, "Kamplarda yaşayan insanlar temiz içme suyuna ulaşmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle açmış olduğumuz su kuyularıyla insanlara ücretsiz bir şekilde bu imkanı sunuyoruz. Açtığımız kuyular genel olarak kampların içerisinde bulunuyor. Lakin kamplara uzak mesafede yaşayan insanlara da tankerlerle su ulaştırıyoruz" dedi.

Su kuyularının açılış ve işletim aşamalarında düzenli olarak kontrolün sürdürüldüğünü belirten Tahiroğlu, "Yıl itibariyle Su Kuyusu Derneği ile de müşterek çalışmalara başladık. Sadece İdlib ve çevresindeki su kuyularımızdan 75 bin kişi faydalanıyor" diye konuştu.

(Adem Karagöz/İHA)

İdlib'te 22 su kuyusu açıldı

İdlib'te 22 su kuyusu açıldı

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