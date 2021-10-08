İçişleri Bakanı Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, Siirt Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na iştirak etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, deprem, göç, asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konuları ele alındı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Hacıbektaşoğlu, Milletvekili Ören, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, vali yardımcıları, İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kaymakamlar katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İçişleri Bakanı Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı
AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

 İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

 Konya'da haber alınamayan imam lojmanında ölü bulundu

Konya'da haber alınamayan imam lojmanında ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Cristiano Muslera Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İçişleri Bakanı Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 11:02:20. #1.13#