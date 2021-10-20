Son dakika haberleri... DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi - Haberler
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Son dakika haberleri... DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ile görüştü.

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ile görüştü.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi.

Diyarbakır Öğretmenevinde düzenlenen program, basına kapalı gerçekleşti.

Programa, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın katıldı.

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi
AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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