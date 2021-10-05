İçimizden Biri canlı izle! Show TV İçimizden Biri 4. bölüm canlı izle! İçimizden Biri son bölümde neler oldu? İçimizden Biri yeni bölüm izle!

İçimizden Biri canlı izle! Başrollerinde Bora Akkaş, Özge Yağız, Mustafa Avkıran, Derya Alabora, Benian Dönmez ve Renan Bilek'in yer aldığı İçimizden Biri dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. İçimizden Biri canlı izle! Show TV İçimizden Biri 4. yeni bölüm canlı izle! İçimizden Biri son bölümde neler oldu? İçimizden Biri canlı izle! İçimizden Biri ful HD izle! İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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İÇİMİZDEN BİRİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçimizden Biri'nin 3. Bölümünde; Havva, en mutlu anında gelen acı haber le neye uğradığını şaşırmış, adeta dünyası yıkılmıştır. Olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Ama hiçbir şey genç aşıkları ayıramamaktadır. Kendilerine de aşklarına da sonsuz güven duymaktadırlar. Havva da bu yüzden babasına resti çeker. Hünkar, Adam'a ne yaparsa yapsın Adam pes etmeyecek, "içimizden biri" olmayı başaracaktır. Ama Havva'nın yazdığı açık çek, en çok Adam'ı zor durumda bırakır. Hünkar, eline geçen bu kozu sonuna kadar kullanacak, intikamını almak için elinden geleni yapacaktır. Hünkar'ın işkencelerine karşı bile dimdik duran aşkı hiçbir şey sarsmayacak zannedilirken genç aşıklar asıl yarayı hiç tahmin etmedikleri bir yerden, içeriden alacaklardır. Havva, en savunmasız olduğu yerden bir tehditle karşı karşıyadır.

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İÇİMİZDEN BİRİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İçimizden Biri her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU NEDİR?

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Adam İrlandalı Katolik bir papazın oğlu; Havva ise geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir.

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