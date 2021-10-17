İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan 'Ömrüm' isimli belgesel annesini duygulandırdı - Haberler
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İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan 'Ömrüm' isimli belgesel annesini duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan 'Ömrüm' isimli belgesel annesini duygulandırdı

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 11 Mayıs 2017'de yaşamını yitiren Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan belgesel yaptı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 11 Mayıs 2017'de yaşamını yitiren Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan belgesel yaptı. Belgeselin gala gecesinde Erkal'ın annesi Hatice Erkal ise duygu dolu anlar yaşadı.

Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya gelen ve yaptığı albümlerle milyonlara ulaşan İbrahim Erkal'ın hayatı çekilen belgeselle sevenlerine ulaştı. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Abdulkadir Atik, 90 dakikalık belgeselle Erkal'ın hayatını anlattı.

Erzurum, Narman ilçesi, Ankara, Tekirdağ ve İstanbul'da çekimleri yapılan belgeselde ailesi, eşi Filiz Erkal ile Musa Eroğlu, Zara, Sevcan Orhan, Doğuş gibi çok sayıda sanatçı ve müzik yapımcısı İbrahim Erkal'ı anlattı. Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalar sonunda sanatçının son albümüne ismini verdiği 'Ömrüm, Bitmeyen Şarkı İbrahim Erkal' belgeseli tamamlandı.

Belgeselin ilk galası ise Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşti. Galaya Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, İbrahim Erkal'ın annesi Hatice Erkal ve Erkal'ın yakınları katıldı. Belgeseli izleyen anne Hatice Erkal'ın gözleri dolarken, duygu dolu anlar yaşandı.

Anne Hatice Erkal, İbrahim Erkal'ın iyi bir evlat olduğunu ifade ederek, "İbrahim çok iyi bir oğuldu. Evine de, kardeşlerine de, anne-babasına da çok iyi davranırdı. Erzurum'a ve Narman'a çok fedakarlıklar yaptı. İnşallah Erzurumlular da bir ömür onun değerini bilirler. Ben ondan çok razıydım" dedi.

Belgeseli hazırlayan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Abdulkadir Atik ise, "Önce fikir olarak başladı, sonra fikrimiz projeye dönüştü. 2019 yılında Atatürk Üniversitesi tarafından bir bilimsel araştırma projesi olarak desteklendi. Buradan yola çıktık. Daha sonra sanatçının Erzurum'daki ve Narman'daki yakınları ile görüştük. Doğup büyüdüğü evinden görüntüler aldık. Daha sonra İstanbul'a gittik. Orada çekimlerimizi yaptık. Sanatçımız Ankara'da eğitim almıştı. Son olarak Tekirdağ'a gittik. İbrahim Erkal'ın yarım asırlık ömründe hayatına etki eden önemli insanları bulup onlarla konuşup onların tanıklıklarıyla Erkal'ı anlatmaya çalıştık" şeklinde konuştu. - ERZURUM

İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan 'Ömrüm' isimli belgesel annesini duygulandırdı

İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan 'Ömrüm' isimli belgesel annesini duygulandırdı

İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan 'Ömrüm' isimli belgesel annesini duygulandırdı

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Haber: İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan 'Ömrüm' isimli belgesel annesini duygulandırdı - Haberler
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