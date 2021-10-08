İbadethanelerin çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Belediyesi kent genelinde bulunan ibadethanelerin çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İbadethanelerin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Halitpaşa Kardeşler Camii'nde bakım onarım çalışmaları başlattı. Cami bahçesinde bulunan zamanla tahrip olan andezit taşlar ve bordürler sökülerek yenileriyle kaplandı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun; "İbadethanelerimiz yapılarının korunması, bakım ve onarımlarının yapılması çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak ibadethaneler gibi ortak kullanım alanlarının da çevre düzenlemelerini yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

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