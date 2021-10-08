İbadethanelerin çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbadethanelerin çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
İbadethanelerin çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi kent genelinde bulunan ibadethanelerin çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Belediyesi kent genelinde bulunan ibadethanelerin çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İbadethanelerin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Halitpaşa Kardeşler Camii'nde bakım onarım çalışmaları başlattı. Cami bahçesinde bulunan zamanla tahrip olan andezit taşlar ve bordürler sökülerek yenileriyle kaplandı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun; "İbadethanelerimiz yapılarının korunması, bakım ve onarımlarının yapılması çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak ibadethaneler gibi ortak kullanım alanlarının da çevre düzenlemelerini yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gökhan Çıra Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İbadethanelerin çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:57:06. #1.12#